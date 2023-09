Tragedia a Campora San Giovanni, giovane travolto e ucciso da un treno

AMANTEA (CS) – Una serata di festa si è trasformata in tragedia. E’ accaduto la notte scorsa a Campora, frazione del Comune di Amantea, durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. I fatti intorno alla mezzanotte. Secondo quanto emerso il giovane di 28 anni, è stato travolto da un treno mentre, vicino ai binari della ferrovia, stava guardando i fuochi d’artificio.

Al termine del concerto di Adriano Pappalardo previsto per chiudere i festeggiamenti infatti, il pubblico si era spostato verso la spiaggia per lo spettacolo pirotecnico mentre la vittima, si sarebbe avvicinata ai binari fino a quando un treno, l’Intercity 794, lo ha travolto e ucciso. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.