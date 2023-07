BONIFATI (CS) – Si chiamava Piero Bernardo l’operaio boschivo di 54 anni morto ieri in un incidente sul lavoro avvenuto in località Contessa a Bonifati. Secondo i primi riscontri e per cause in corso d’accertamento un grosso albero gli sarebbe caduto addosso schiacciandolo. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, per il 54enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto indagano per ricostruire quanto accaduto.

