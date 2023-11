Tragedia a Belmonte: disperso dopo essersi tuffato in acqua, ritrovato senza vita

BELMONTE CALABRO (CS) – I soccorritori lo hanno cercato per tutta la giornata di ieri. L’uomo, un tedesco di circa cinquant’anni, si era tuffato in acqua a Belmonte ieri mattina, e probabilmente a causa del mare agitato non era più rientrato a riva. A lanciare l’allarme era stata la moglie che lo aveva perso di vista. Dopo le ricerche andate avanti per tutta la giornata di ieri, anche con l’ausilio di un elicottero, questa mattina il tragico epilogo. E’ stato il mare a restituire il cadavere dell’uomo alle prime ore del mattino.

