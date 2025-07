Tra 30 spiagge più amate d’Italia, ce n’è anche una del Tirreno Cosentino

- Advertisement -

COSENZA – Non c’è estate senza il mare e le giornte in spiaggia. Ma dove andare e quali sono quelle più amate dagli italiani? A rivelarlo Holidu che ha stilato la top 30 delle spiagge più amate d’Italia per l’estate 2025 attraverso il punteggio ed il numero di recensioni su Google Maps. La lista è lunga e molto variagata e nelle prime posizioni compare anche la Calabria con la provincia di Cosenza.

Al settimo posto della classifica, infatti, c’è San Nicola Arcella, una delle zone più rinomate dall’Alto Tirreno Cosentino. La spiaggia dell’Arcomagno al pari di altre località della Sardegna ha ottenuto un punteggio di 4,7, il secondo più alto solo dopo la Sicilia e la sua spiaggia dei Coniglia a Lampedusa. La spiaggetta dell’Arcomagno, quasi nascosta dal turismo di massa, è una vera rarità. Un posto unico e ancora quasi incontaminato che negli ultimi tempi è stato “riscoperto” dagli italiani.

Spiagge più amate d’Italia, in provincia di Cosenza quella dell’Arcomagno: le info utili

Arrivare alla spiaggia dell’Arcomagno, per chi lo vede per la prima volta, è quasi una visione. Non sembra di stare in Italia e al Sud. Racchiusa nell’insenatura la spiaggia è piccola, fatt di ciottoli e sabbia nera, ma la maestosità dell’arco in pietra lascia senza parole. I colori tra l’azzurro, il turche ed il verde dell’acqua parlano di una caletta nascosta e ancora selvaggia.

Questa spiaggia non si lascia trovare facilmente e forse proprio per questo resta ancora fuori dal circuito del turiemo di massa anche se sta captando l’attenzione di un numero sempre maggiore di turisti. Accedervi, infatti, è possibile solo attraverso un piccolo sentiero che si percorre in maniera controllata e sotto pagamento di un ticket. La visita è breve, dura solo 30 minuti, scelta fatta dal Comune per preservare un luogo così speciale e dunque da proteggere dall’overtourism.