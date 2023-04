Tortora: sedicenne cade dal balcone, ricoverata all’Annunziata di Cosenza

TORTORA (CS) – E’ stata portata in ospedale a Cosenza, in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, la giovane di 16 anni, di origine straniera, che ieri nel pomeriggio è caduta dal balcone di un appartamento al primo piano di una palazzina a Tortora, in località Poiarelli. Sarebbero stati alcuni inquilini del palazzo a dare l’allarme. Sul posto l’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno già raccolto le prime testimonianze e indagano per capire la dinamica di quanto accaduto e se si tratti di un incidente.

