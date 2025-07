Tortora: ruba in un appartamento e poi si sposta in un’altra abitazione. Arrestato in flagranza

- Advertisement -

TORTORA (CS) – I carabinieri di Scalea hanno sventato un furto a Tortora, e tratto in arresto in flagranza un 41enne di origini napoletane per furto resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Quest’ultimo, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, alle ore 19.00 circa, si è introdotto all’interno di un appartamento di Tortora ed ha rubato la somma contante di 110 euro.

Il soggetto si sarebbe spostato poi in un secondo appartamento al fine di commettere ulteriori furti ma, l’immediato allarme lanciato dalla proprietaria al 112, ha permesso all’operatore di contattare prontamente due pattuglie che si trovavano nelle vicinanze. I militari, giunti sul posto hanno bloccato il soggetto con addosso ancora la refurtiva che è stata restituita al proprietario.

Il 41enne ha anche opposto resistenza e minacciato i Carabinieri intervenuti. Al termine delle attività è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Paola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato poi convalidato ed al napoletano è stato imposto il divieto di dimora nella regione Calabria.