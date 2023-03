Tortora: auto si schianta contro un muro, interviene l’elisoccorso

TORTORA (CS) – Si è schiantato con la sua auto contro un muro. L’incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 8, a Tortora, centro dell’alto tirreno cosentino su via Giovanni XXIII. L’incidente autonomo, non ha coinvolto altri veicoli anche se la dinamica è in fase di accertamento. Intervenuti i sanitari del 118, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferire l’uomo all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto anche intervenuti i carabinieri e la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.

