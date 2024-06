Tornano in azione i battelli ‘spazzamare’. Da Tortora a Diamante, da Guardia a Torremezzo e Amantea

COSENZA – I battelli spazzamare torneranno in azione nelle acque del mar Tirreno Calabrese, in particolare nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. È quanto stabilito dal dipartimento Ambiente della Regione che ha deciso di per attivare, per il secondo anno, i mezzi nel litorale tirrenico calabrese. Con Decreto Dirigenziale n. 6404 del 13.05.2024 si è proceduto alla programmazione delle azioni per l’attività riguardante l’uso sostenibile delle aree marino costiere calabresi.

Stanziamento di 400mila euro

Tra le azioni previste sono stati stanziati 400.000 euro per “Risanamento delle Aree Marine Critiche” con l’attuazione di interventi per l’affidamento delle attività di pulizia del mare e la rimozione dei rifiuti galleggianti nelle aree critiche del litorale calabrese, sulla scia delle attività già svolte nei precedenti due anni. Con riferimento a detto ultimo aspetto, l’Amministrazione regionale, ha attivato, anche per la stagione balneare 2024, lavori di pulizia delle acque più prossime alle zone di balneazione nel tratto di costa maggiormente critico, ricompreso tra i Comuni di Nicotera e Tortora, anche in riferimento a quanto stabilito dal tavolo interistituzionale. I battelli individuati percorreranno, compatibilmente con le soste per il recupero degli inquinanti e le condizioni meteomarine giornaliere, ogni giorno tratti di mare, a nord e a sud dei punti di ormeggio, nei comparti previsti.

I comparti dove opereranno i battelli

In particolare nei tratti che vanno da Tortora in provincia di Cosenza fino a Nicotera-Tropea in provincia di Vibo Valentia e più esposto a fenomeni di inquinamento di varia origine, inclusa la presenza in acqua di rifiuti. I battelli entreranno in funzione per un periodo decorrente dal 19 luglio al 31 agosto 2024, inclusi, per un totale di 42 giornate lavorative, secondo il cronoprogramma di progetto.

l tratto di costa sopra indicato sarà suddiviso in n. 6 comparti:

1. comparto Tortora (ITF61) – Scalea (ITF61)

2. comparto Diamante (ITF61) – Bonifati (ITF61)

3. comparto Guardia Piemontese (ITF61) – Falconara Albanese (ITF61)

4. comparto Amantea (ITF61) – Gizzeria (ITF63)

5. comparto Pizzo (ITF64) – Zambrone (ITF64)

6. comparto Tropea (ITF64) – Foce fiume Mesima (ITF64)

I battelli spazzamare

I lavori per la pulizia degli specchi d’acqua del litorale tirrenico della Calabria compreso tra i Comuni di Tortora (provincia di Cosenza – NUTS ITF61) e di Nicotera (provincia di Vibo Valentia – NUTS ITF64), verranno effettuata mediante recupero/rimozione dei rifiuti solidi galleggianti e semisommersi e delle sostanze grasse e oleose, da eseguirsi con un numero necessario di passate di motobarche munite di appositi dispositivi allo scopo di rendere le zone completamente pulite, compreso il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di cui sopra. I battelli da utilizzarsi per l’espletamento delle attività di cui si discute, sono progettati per l’impiego specifico

in attività disinquinanti ed opportunamente attrezzati al fine di assicurare le attività di pulizia.