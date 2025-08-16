HomeTirreno

Torna Amantea Comics, due giorni a tema “Always” per gli appassionati del cosplay

L'evento è in memoria di Stefania Mari, ispiratrice e anima del progetto. Appuntamento nel Parco "La Grotta" il 22 e 23 agosto 2025 dalle ore 16 ad ingresso gratuito. Musica, laboratori, tornei di videogame, giochi di ruolo e scacchi e tanto altro ancora

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

AMANTEA (CS) – Torna per la sua ottava edizione Amantea Comics, il festival indipendente che dal 2018 celebra la cultura pop e del fumetto in memoria di Stefania Mari, ispiratrice e anima del progetto, scomparsa prematuramente nel 2017. Il festival, curato dalla sua famiglia in nome dell’associazione culturale Amantea Comics per Stefania Mari, avrà luogo nel Parco “La Grotta” il 22 e 23 agosto 2025 dalle ore 16 ad ingresso gratuito, portando avanti con passione e dedizione una tradizione ormai radicata.

L’edizione 2025, dal titolo e tema “Always”, omaggia la continuità del progetto e l’amore infinito per Stefania, simbolicamente rappresentato dal numero 8, che rovesciandosi diventa ∞. “Always, ovvero sempre è una promessa, un legame eterno con chi rende possibile tutto questo, ma anche l’ispirazione per i raduni cosplay a tema di quest’anno: da Harry Potter alle Winx” spiegano gli organizzatori.

Il programma e le attività previste nella duegiorni

Tra le novità più attese di questa edizione, la presenza – per la prima volta in Calabria – di Coreapoli, uno dei principali progetti italiani dedicati alla cultura pop coreana, in programma in entrambe le giornate, con sessioni di K-Pop Random Dance dalle ore 17. Torna nella giornata di venerdì, anche l’approfondimento culturale con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori SuperScienceMe – Reasearch is your elevation.

Non mancheranno i laboratori, tra questi uno di espressione creativa in entrambi i giorni alle 18, tornei di videogame, giochi di ruolo e scacchi a cura di Giancarlo Crupi, mostre, e l’Ink Ring, la sfida live tra illustratori calabresi. Tra le attività, anche preziosi momenti di approfondimento e dialogo: quest’anno Amantea Comics apre le porte al calabrese Pasquale Severino, doppiatore di Sentry in Thunderbolts, ultima pellicola Marvel. Sarà protagonista dell’incontro “Che volto ha una voce?”, moderato da Mattia Filice, altro talento autoctono.

Grande attesa per i momenti musicali: con la presenza del nerdofonista calabrese Gax Win, che salirà sul palco insieme al Jazzerd Trio e alla straordinaria Elisa Rosselli, voce delle sigle italiane delle Winx, a chiusura della prima giornata di festival dalle ore 19.

A impreziosire l’annuale omaggio a Il Piccolo Principe, sabato 23 agosto, sarà l’oramai tradizionale reading del celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry, quest’anno con la voce di Porthos Sesti e gli interventi musicali di Rosaria Belmonte con la magia della sua arpa.

A chiudere il festival il Contest Cosplay con i conduttori Francio e Ollichoi, e la premiazione di “Artist as Always”, contest per illustratori aperto a tutta l’Italia, dedicato al talento e alla creatività che continuano a rendere vivo lo spirito del festival e le passioni di Stefania Mari.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

San Giovanni in Fiore, torna il premio letterario “Leggere ed Essere”, 10 i libri...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna per la quinta edizione il premio letterario "Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere", ideato...
tozzi - mannoia

Concerti d’estate, al Teatro dei Ruderi arrivano Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi

Tirreno
CIRELLA (CS) - Il Teatro dei Ruderi prosegue la programmazione sulla scia della grande musica d’autore con un ciclo di concerti dedicati al cantautorato...
Borgo diVino in tour

“Borgo diVino in tour” arriva a Fiumefreddo Bruzio, tre giorni per conoscere il vino...

Tirreno
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) - “Borgo diVino in tour” arriva in Calabria e precisamente a Fiumefreddo Bruzio dove farà tappa dal 22 al 24 agosto....

Tregadia di Lattarico, l’amministrazione di Rende in lutto per la scomparsa di Francesco che...

Area Urbana
RENDE - L'amministrazione comunale di Rende esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco, il ragazzo di soli 14 anni che...
Ambulanza-carabinieri

Dramma di Ferragosto a Lattarico: 14enne muore in un tragico incidente in bicicletta

Provincia
LATTARICO (CS) - Tragedia a Lattarico, dove un 14enne ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto intorno alle 17:30 di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36987Area Urbana22246Provincia19737Italia7989Sport3841Tirreno2883Università1447
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Provincia

San Giovanni in Fiore, torna il premio letterario “Leggere ed Essere”,...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna per la quinta edizione il premio letterario "Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere", ideato...
Borgo diVino in tour
Tirreno

“Borgo diVino in tour” arriva a Fiumefreddo Bruzio, tre giorni per...

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) - “Borgo diVino in tour” arriva in Calabria e precisamente a Fiumefreddo Bruzio dove farà tappa dal 22 al 24 agosto....
Area Urbana

Tregadia di Lattarico, l’amministrazione di Rende in lutto per la scomparsa...

RENDE - L'amministrazione comunale di Rende esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco, il ragazzo di soli 14 anni che...
Auto parcheggiata al sole
Italia

Auto parcheggiata al sole? Gli oggetti che non vi andrebbero mai...

COSENZA - Con l'arrivo del caldo e delle alte temperature, lasciare l'auto parcheggiata al sole può diventare rischioso. Gli esperti di Parclick.it spiegano che...
Gadget-Nino-DAngelo.
Calabria

Vendeva gadget di Nino D’Angelo contraffatti, multata una donna e sequestrata...

CIRÒ MARINA (KR) - Vendeva gadget di Nino D'Angelo contraffatti nei pressi dell'area concerto. È per questo motivo che una donna è stata sanzionata...
Calabria

Raffica di dimissioni, il Consiglio comunale di Cutro verso lo scioglimento

CUTRO (KR) - Ore delicate e complicate nello stesso tempo a Cutro, in provincia di Crotone. Si sta verificando, infatti, un vero tzunami di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA