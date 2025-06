“Tirreno d’aMare 2025” presentato a Bruxelles: arte, musica e benessere per raccontare la Calabria che incanta

- Advertisement -

BRUXELLES – È stata presentata nella sede della Regione Calabria in Belgio, la quinta edizione del “Tirreno d’aMare – Festival dei Sensi 2025”; appuntamento culturale che intreccia arte, musica, cultura, benessere e turismo esperienziale nei luoghi simbolo della Riviera dei Cedri, in programma da fine luglio a fine agosto 2025. Alla presentazione la direttrice artistica Giusy Caruso, pianista e ricercatrice di fama internazionale residente a Bruxelles. Nato da una sua idea, il festival è entrato quest’anno ufficialmente nel circuito di “Calabria Straordinaria” e ha ottenuto il patrocinio della Regione. «Il nostro obiettivo – ha dichiarato Caruso – è quello di far conoscere una nuova immagine della Calabria, puntando su bellezza, condivisione e qualità artistica».

Durante l’incontro, moderato dal giornalista Filippo Giuffrida Répaci, e introdotto dai funzionari regionali Caterina Romeo e Pawel Pugliese, sono stati illustrati i dettagli del cartellone 2025: tra le location Cetraro, Diamante, Santa Maria del Cedro e Sangineto.

Tra gli ospiti di rilievo: Jed Distler (pianista da New York), Maria Scarpini (pittrice), Andrea Massimo Grassi (clarinettista dall’Accademia della Scala), il duo pianistico Sollini–Barbatano, Rossella Rizzaro, Carmine Raimondi, e l’orchestra Swing di Max Gazzaruso. Confermata anche la collaborazione con l’Associazione Civica Amica APS.

Novità importante è l’edizione 2025 del Premio Cultura e assegnato al presidente di Telediamante, Mario Pagano, per la promozione culturale della Riviera dei Cedri. A consegnarlo sarà la madrina dell’evento, la giornalista Rai, Paola Ferazzoli.

Grande attenzione, anche quest’anno, al rapporto tra musica e benessere, grazie alla sezione alimentazione e turismo sensoriale coordinata da Alessandra Spalletta, e al campus internazionale CRE/ACTIONS (31 luglio–1 agosto), patrocinato dal Royal Conservatoire Antwerp, con compositrici come Carla Rebora, Carla Magnan, esperti come Carlo Siega e focus su biomusica con Giusi Monaco.

Un’occasione unica di confronto tra artisti-ricercatori provenienti da tutta Europa, come sottolineato da Clelia Boesi, responsabile dell’area arti del festival. Alla conferenza sono intervenuti anche, in collegamento dalla Calabria, Francesco Bartalotta, assessore al Comune di Diamante, Gilda De Caro (Civica Amica), e Ciro Visca, presidente della Proloco di Cetraro, che hanno espresso pieno sostegno all’iniziativa. Il “Tirreno d’aMare” si conferma così un ponte culturale tra Calabria ed Europa, capace di coniugare arte e territorio in un’esperienza autentica e sostenibile.