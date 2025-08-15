Tirreno Cosentino, terzo impianto di depurazione sequestrato. È quello di Cetraro

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Continuano i controlli legati alla depurazione su tutto il Tirreno Cosentino e continuano ad emergere problematiche. Dopo quello di Fuscaldo e di Verbicaro, un altro impianto di depurazione finisce sotto la scure della Procura di Paola, che ieri ha disposto il sequestro del depuratore di Cetraro in località “Sottocastello”. A condurre l’operazione sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto e carabinieri, su impulso dell’ufficio ambiente coordinato dalla Procura diretta da Domenico Fiordalisi. Dai controlli effettuati sarebbero emersi, al momento, delle irregolarità sui solidi sospesi con un totale di 335,1 mg/l contro un limite massimo consentito di 80 mg/l e nel cloro attivo libero con un valore di 0,82 mg/l contro un limite massimo di 0,2.

Sul sequestro dell’impianto di depurazione queste le dichiarazioni del sindaco di Fuscaldo Giuseppe Aieta al quotidiano Gazzetta del Sud: «Sono convinto che il sequestro preventivo dell’impianto di Sottocastello vada nella direzione della tutela dell’ambiente, che è uno dei nostri obiettivi programmatici».

Nel corso di questa stagione estiva sono stati effettuati fin qui decine di controlli sui siti di depurazione, mirati alla salvaguardia del rispetto delle legislazioni in materia di ambiente, alla tutela delle aree costiere demaniali e finalizzati anche ad individuare fenomeni di inquinamento legati allo diffusa illegalità degli scarichi abusivi. Nel mirino della Procura soprattutto le attività di depurazione negli impianti comunali, troppo spesso vetusti, mal funzionanti e non più adatti a gestire il trattamento delle acque reflue soprattutto nella stagione estiva, quando le presenze sono anche il triplo rispetto al normale.