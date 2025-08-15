HomeTirreno

Tirreno Cosentino, terzo impianto di depurazione sequestrato. È quello di Cetraro

Dopo Fuscaldo e Verbicaro, La Procura di Paola ha disposto anche il sequestro del depuratore di località “Sottocastello” a Cetraro

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CETRARO (CS) – Continuano i controlli legati alla depurazione su tutto il Tirreno Cosentino e continuano ad emergere problematiche. Dopo quello di Fuscaldo e di Verbicaro, un altro impianto di depurazione finisce sotto la scure della Procura di Paola, che ieri ha disposto il sequestro del depuratore di Cetraro in località “Sottocastello”. A condurre l’operazione sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto e carabinieri, su impulso dell’ufficio ambiente coordinato dalla Procura diretta da Domenico Fiordalisi. Dai controlli effettuati sarebbero emersi, al momento, delle irregolarità sui solidi sospesi con un totale di 335,1 mg/l contro un limite massimo consentito di 80 mg/l e nel cloro attivo libero con un valore di 0,82 mg/l contro un limite massimo di 0,2.

Sul sequestro dell’impianto di depurazione queste le dichiarazioni del sindaco di Fuscaldo Giuseppe Aieta al quotidiano Gazzetta del Sud: «Sono convinto che il sequestro preventivo dell’impianto di Sottocastello vada nella direzione della tutela dell’ambiente, che è uno dei nostri obiettivi programmatici».

Nel corso di questa stagione estiva sono stati effettuati fin qui decine di controlli sui siti di depurazione, mirati alla salvaguardia del rispetto delle legislazioni in materia di ambiente, alla tutela delle aree costiere demaniali e finalizzati anche ad individuare fenomeni di inquinamento legati allo diffusa illegalità degli scarichi abusivi. Nel mirino della Procura soprattutto le attività di depurazione negli impianti comunali, troppo spesso vetusti, mal funzionanti e non più adatti a gestire il trattamento delle acque reflue soprattutto nella stagione estiva, quando le presenze sono anche il triplo rispetto al normale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Pecora Nera beach

Amantea, dissequestrato il noto lido “La Pecora Nera”: torna fruibile da residenti e turisti

Tirreno
AMANTEA (CS) - Ad appena 24 ore dal sequestro, il Giudice per le Indagini Preliminari di Paola ha disposto il dissequestro parziale del lido...
Grigliata amici

In Italia il Ferragosto è fuori casa: tra mare o montagna basta che sia...

Italia
COSENZA - In Italia il Ferragosto è fuori casa per quasi sei persone su dieci (57%) tra mare, campagna o la montagna, o da...

Colpi di pistola contro un noto locale di Sangineto alla vigilia di Ferragosto. Indagano...

Tirreno
SANGINETO (CS) - Sarebbero almeno sei i colpi di pistola esplosi alla vigilia di Ferragosto contro una nota discoteca di Sangineto, sull'Alto Tirreno Cosentino,...
blitz-carabinieri-lidi

Controlli a tappeto nei lidi calabresi: scarsa igiene alimentare, irregolarità e lavoro nero

Calabria
REGGIO CALABRIA  - Durante la stagione estiva, periodo in cui aumenta l’utenza sul territorio reggino, l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo...
Carrefour

Allerta alimentare Carrefour: listeria e corpi metallici, ecco i quattro prodotti ritirati

Italia
ROMA - Cotoletta di merluzzo carbonaro in pastella, filetti impanati di merluzzo d'Alaska, formaggio di capra 'la belle du bocage': sono i tre prodotti...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36978Area Urbana22243Provincia19734Italia7985Sport3840Tirreno2877Università1446
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Pecora Nera beach
Tirreno

Amantea, dissequestrato il noto lido “La Pecora Nera”: torna fruibile da...

AMANTEA (CS) - Ad appena 24 ore dal sequestro, il Giudice per le Indagini Preliminari di Paola ha disposto il dissequestro parziale del lido...
Grigliata amici
Italia

In Italia il Ferragosto è fuori casa: tra mare o montagna...

COSENZA - In Italia il Ferragosto è fuori casa per quasi sei persone su dieci (57%) tra mare, campagna o la montagna, o da...
Tirreno

Colpi di pistola contro un noto locale di Sangineto alla vigilia...

SANGINETO (CS) - Sarebbero almeno sei i colpi di pistola esplosi alla vigilia di Ferragosto contro una nota discoteca di Sangineto, sull'Alto Tirreno Cosentino,...
De Cicco Acqua
Area Urbana

Diverse zone di Cosenza senza acqua, cittadini esasperati. De Cicco «da...

COSENZA - A Cosenza da mesi continua a mancare l'acqua in diverse zone soprattutto a nord della città. Da Badessa a Diodato, dalla Massa...
Padre Fedele ad Acri
Provincia

La salma di Padre Fedele ad Acri, dove iniziò il suo...

ACRI (CS) - Il legame tra Padre Fedele e il comune di Acri affonda in radici antiche. Proprio nella città di Sant'Angelo, nel 1970,...
PAdre Fedele Funerale Cosenza
Area Urbana

Cosenza in lacrime per l’ultimo saluto a Padre Fedele, il frate...

COSENZA - Lacrime, dolore ma anche speranza per quello che Padre Fedele ci ha lasciato in dono dopo la sua morte: la fede, l'amore...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA