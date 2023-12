TORTORA (CS) – Anita Sperone ha sentito quelle parole terrificanti, nel giorno della manifestazione contro la violenza di genere. La studentessa originaria di Tortora, si trovava su un bus a Roma, quando ha sentito l’uomo, cubano, 32enne, che minacciava l’ex compagna al telefono: “vengo a buttare l’acido addosso a te e a nostra figlia” urlava contro la donna che si trovava all’altro capo del telefono. Così Anita ha deciso di contattare la polizia dopo aver registrato quelle minacce e gli agenti dei distretto San Giovanni e Prenestino lo hanno rintracciato e arrestato. “Ho fatto solo il mio dovere” ha raccontato Anita, sottolineando come in quel momento nessuno è intervenuto. Secondo quanto emerso la vittima non avrebbe voluto sporgere denuncia ma 25enne ha spiegato: “l’ho fatto io, pensando anche alla bambina”.

Un gesto coraggioso che non è passato inosservato anche nella sua città d’origine. Sulla pagina Facebook del Comune di Tortora infatti, i ringraziamenti alla “concittadina, studentessa a Roma” che ha “apportato un contributo decisivo a sventare un caso di femminicidio. La ragazza ha, infatti, ascoltato e registrato un uomo che minacciava al telefono la sua ex compagna di gettarle dell’acido in faccia, ha prontamente segnalato la cosa alla polizia, che dopo alcuni accertamenti ha arrestato l’uomo”.

“Facciamo i nostri complimenti ad Anita per aver dimostrato il vero significato della parola “umanità”, ovvero non considerare i problemi degli altri come qualcosa che “non ci interessa” e per aver dimostrato che la solidarietà umana può ancora essere realtà”.