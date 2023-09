‘Terme Luigiane Film Fest’, cinque serate evento per la prima edizione

COSENZA – Il Parco delle Terme Luigiane, tra Acquappesa e Guardia Piemontese, si prepara ad ospitare la prima edizione del “Terme Luigiane Film Fest”, in programma dal 5 al 9 settembre, alla presenza di alcuni tra i più importanti attori e registi italiani che si alterneranno sul palco. Tra gli ospiti più attesi Simona Izzo, Pif, Ricky Tognazzi, Sara Serraiocco e Mimmo Calopresti. Insieme a tante altre stelle del cinema italiano, parteciperanno alle cinque serate evento. La direzione artistica del festival è di Graziella Bildesheim.

Due le sezioni in concorso: “Cinema italiano” e “Cinematografia sociale”. La prima sezione vedrà in gara opere cinematografiche italiane dall’elevato contenuto artistico che hanno come tema la giovinezza in tutte le sue espressioni. Nella sezione “Cinematografia sociale” saranno in concorso tre film che si sono distinti per il racconto di tematiche relative a disabilità, inclusione sociale e sostenibilità.

Il galà di apertura, in programma il 5 settembre, sarà condotto da Riccardo Mei, attore, autore e voce narrante Rai e vedrà la presenza di istituzioni, autorità e del commissario straordinario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande.

Numerosi gli eventi collaterali del festival: workshop, masterclass e seminari con la partecipazione, tra gli altri, dei registi Mimmo Calopresti, Giacomo Triglia e Gianfranco Confessore.

Durante la serata finale, che si svolgerà sabato 9 settembre nel suggestivo scenario della Terme Luigiane, saranno assegnati il premio “Terme Luigiane” (miglior film, miglior regia e miglior attore/attrice protagonista per la sezione “Cinema italiano”), il premio “SMILE – Terme Luigiane” (miglior film, miglior regia e miglior attore/attrice protagonista per la sezione “Cinematografia sociale”) e il premio speciale “YOUTH – Terme Luigiane” (miglior film dell’intero festival). Sarà assegnato, inoltre, il prestigioso premio “STARS – Terme Luigiane” a registi, attori e personalità del mondo del cinema. Tra i riconoscimenti anche il premio “Una vita per il mare” a cura del FLAG – La perla del Tirreno, che verrà consegnato dalla presidente Gabriella Luciani. Il Terme Luigiane Film Fest è organizzato dall’Associazione Carolina Novello.