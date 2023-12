Terme Luigiane, dalla Regione un investimento di 10 milioni di euro per il rilancio

ACQUAPPESA (CS) – Uno stanziamento di 10 milioni di euro per le terme Luigiane. La notizia arriva direttamente dai sindaci di Acquappesa e Guardia Piemontese Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti che esprimono enorme soddisfazione non solo per la cifra messa a disposizione, ma anche per la possibilità di integrare il Piano di rilancio con le proposte messe in campo dalle due amministrazioni comunali.

«Un bellissimo, ma aspettato, regalo di fine anno, quello arrivato dalla Regione Calabria per le Comunità di Acquappesa e Guardia Piemontese e per la valorizzazione delle Terme Luigiane e dei beni termali. Una base di partenza importante, con un investimento iniziale di 10 milioni di euro, resa ancor più rilevante dalla possibilità, che ci viene data, di integrare il Piano di rilancio delle Terme Luigiane con nostre proposte, nostre idee e con il contributo di tutte le concittadine ed i concittadini, ai quali, ben presto, illustreremo questo storico documento».

«La Regione Calabria, con in testa il Presidente Roberto Occhiuto – che ringraziamo per l’attivismo, gli impegni mantenuti, la serietà e la competenza – considera strategiche le nostre Terme, che sono ormai sulla via di una rete regionale delle Terme, intesa come sistema integrato dei servizi e delle prestazioni di valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei nostri Comuni. Siamo alla fase di concretizzazione della svolta annunciata. Alla chiara dimostrazione, nei fatti e negli atti, di un percorso vincente e virtuoso, che abbiamo fortemente cercato e voluto, con coraggio e andando contro una campagna di denigrazione da parte di chi ruotava attorno alla tutela degli interessi privati, a discapito dei beni Comuni e degli interessi collettivi. Ed ora – concludono i due sinsaci – attendiamo, tutti insieme, il documento della Regione Calabria, mettendo al primo posto le Terme Luigiane ed il suo futuro, non più prossimo ma imminente».