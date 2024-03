Terme Luigiane: al via i lavori di messa in sicurezza per strade, illuminazione, marciapiedi e non solo

ACQUAPPESA (CS) – Sono iniziati nella giornata di giovedì e proseguiranno a ritmo serrato i lavori di messa in sicurezza della viabilità del compendio termale e potenziamento delle condizioni di fruibilità delle acque termali e risorse turistiche delle Terme che, lo ricordiamo, riapriranno al pubblico il prossimo 6 maggio con la ripartenza della nuova stagione termale. Lavori che prevedono il rifacimento e la messa in sicurezza di strade, marciapiedi, pubblica illuminazione ma anche la realizzazione di bagni pubblici a servizio degli utenti che fruiranno dei servizi termali. Le acque delle Terme Luigiane sono ipertermali solfuree salsobromojodiche e raggiungono il più alto grado sofidrometrico d’Italia. Questo fa si che possano essere usate per una vasta gamma di indicazioni terapeutiche.

Terme Luigiane: la soddisfazione dei sindaci Tripicchio e Rocchetti

I sindaci di Acquappesa e Guardia Piemontese Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti, che stanno seguendo passo passo tutta la nuova fase, hanno espresso soddisfazione. “Con la consegna dei lavori diamo concretezza al finanziamento di 370mila euro concesso dalla Regione Calabria, di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi. Opere che, insieme a quelle che realizzeremo a breve con il finanziamento già concesso di 700mila euro – di cui sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori – e i fondi del Piano di Rilancio, di oltre 10 milioni di Euro, rimarranno nel tempo e nella storia, in luoghi che meritavano, da tempo, di essere valorizzati e di essere vissuti, insieme! Passo dopo passo – con caparbietà, impegno e dedizione – stiamo realizzando ‘l’impossibile’ e, soprattutto, stiamo dimostrando che, insieme si può!”.