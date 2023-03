Tentato furto in chiesa a Belvedere Marittimo, 4 persone fermate a Scalea

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – I carabinieri di Scalea hanno fermato quattro soggetti, di nazionalità straniera, ritenuti responsabili del tentativo di furto ai danni della chiesa di Belvedere Marittimo in località Santa Litterata-Alba Calabro. I quattro sono stati fermati lungo via Campanella nel centro di Scalea e sarebbero stati identificati grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza.

Intanto il gruppo politico Impegno Comune per Belvedere Marittimo alla luce di quanto accaduto, hanno espresso solidarietà al sacerdote Don Alfred. “Nel complimentarci con le forze dell’ordine per il lavoro svolto, ringraziamo quei cittadini che non si sono girati dall’altra parte difendendo la sacralità di una chiesa a cui siamo tutti legati. Gli ultimi spiacevoli accadimenti impongono una seria riflessione. Sebbene non sia nelle nostre intenzioni creare allarmismi e fare polemiche, riteniamo che non si debba minimizzare su episodi singoli che potrebbero rappresentare un campanello d’allarme. Sulla sicurezza, abbiamo portato all’attenzione dell’Assise consiliare un documento di indirizzo che è stato adottato dalla maggioranza. Con l’arrivo della stagione estiva – conclude – auspichiamo che l’implemento dei controlli ed il funzionamento di un sistema di videosorveglianza fruibile per la sicurezza pubblica”.