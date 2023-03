Tamponamenti e lunghe code sulla statale 107 tra Paola e Rende

COSENZA – Disagi e lunghe file sulla statale 107, tra Paola e Rende, nello specifico poco prima del valico della Crocetta, per diversi incidenti e un tamponamento causato dalla ridotta visibilità generata anche dalla nebbia fitta. La strada è stata interrotta per un senso di marcia. Sul posto gli operatori Anas per i soccorsi e il successivo ripristino della circolazione.

Il sinistro in pochi minuti lunghe ha prodotto lunghe code e rallentamenti, costringendo molti automobilisti a cercare strade alternative per evitare il traffico. Non si sono registrano gravi danni per le persone coinvolte negli incidenti.