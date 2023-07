Svolta green a San Lucido, l’UE finanza il progetto di sviluppo ecosostenibile

SAN LUCIDO (CS) – Prestigioso riconoscimento per il comune di San Lucido grazie all’azione sinergica – fortemente voluta dal sindaco Cosimo De Tommaso, con i comuni di Cosenza, Paola e Falconara Albanese. Proprio in seguito alle azioni firmate dal comune sanlucidano – in qualità di capofila – e dei Comuni aderenti, è stata presentata richiesta di finanziamento nell’ambito del Bando EU City Facility con richiesta di supporto per la realizzazione delle 4 Comunità Energetiche da realizzare nei 4 singoli comuni.

La European City Facility (EUCF) (strumento europeo per le città) mira a sostenere la transizione energetica delle città e, a tal fine, offre risorse finanziarie ai comuni e agli enti locali per sviluppare proposte di progetti di investimento (Investment Concepts) relative all’attuazione delle azioni individuate nei rispettivi piani d’azione per il clima e l’energia. L’obiettivo è quello di costituire una riserva sostanziale di progetti di investimento nel settore dell’energia sostenibile in tutti i comuni europei.

Si tratta di una svolta storica per l’intera Regione. Un’impronta green, ecosostenibile e pioneristica in Calabria realizzata grazie all’assiduo impegno dei comuni, in particolar modo di quello capofila sanlucidano. Inoltre, le amministrazioni pubbliche hanno scelto – di comune accordo – di partecipare al Bando European Urban Initiative, con scadenza fissata per il 5 Ottobre 2023, il tutto sotto la guida tecnica dei consulenti Pietro Elisei e Santo Abate.

4 Comunità energetiche nei 4 singoli comuni

Tornando alla prestigiosa onorificenza, Il Comune di San Lucido – selezionato all’interno della Call EU Policy Support Facility Network, nell’ambito del Patto dei Sindaci, unico Ente Calabrese ammesso – al fine di un migliore sviluppo delle azioni da realizzare e dello sviluppo sostenibile del territorio, propone un approccio intercomunale al fine di avere una massa critica che favorisca l’efficacia e l’efficienza delle azioni orientate a combattere gli effetti negativi indotti dal Cambiamento Climatico, ha convenuto di lanciare e strutturare un approccio integrato territoriale. Quest’approccio – sottolinea la nota – si definisce attraverso delle linee d’azioni principali. Tra queste, la creazione a breve termine (Agosto 2023) di 4 Comunità Energetiche da realizzare nei 4 singoli comuni.

De Tommaso “trasformiamo San Lucido in eccellenza Europea”

Particolarmente soddisfatto il sindaco di San Lucido, dott. Cosimo De Tommaso, che ha inteso dichiarare: “Stiamo lavorando per trasformare la città in un’eccellenza europea, puntando con convinzione su Sostenibilità, Smart City ed efficientamento energetico. Nel condividere con i cittadini questo bel risultato – che rappresenta un importante tassello iniziale sul quale costruire un futuro più solido – ringrazio la Regione Calabria, il presidente Roberto Occhiuto, Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, i sindaci dei comune di Cosenza, Paola e Falconara Albanese, rispettivamente Franz Caruso, Giovanni Politano e Francesco Candreva. Il nostro – conclude – è stato un confronto davvero proficuo per la crescita delle nostre comunità e di tutto il territorio”.