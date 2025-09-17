«Sul porto di Paola promesse da campagna elettorale. Soldi persi e nessun cantiere»

PAOLA (CS) – «Siamo di fronte all’ennesima sceneggiata elettorale. Nel 2021 l’allora assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso sventolava un assegno da 20 milioni di euro per il porto di Paola. Un gesto plateale, una promessa da prima pagina. A distanza di quattro anni, di quel finanziamento non c’è traccia. Il risultato? Soldi persi, nessun cantiere, solo illusioni e tempo sprecato per un’opera strategica per la costa tirrenica cosentina». Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare del M55 Davide Tavernise.

Oggi, alla vigilia di nuove scadenze elettorali, il presidente Occhiuto ripete la stessa liturgia: un nuovo annuncio, un’altra delibera promessa, un altro “rifinanziamento” per Paola e Diamante. La Giunta Occhiuto ha già promesso falsamente il finanziamento! Ha fallito non mantenendo questa e altre promesse! Vada a casa!

La Calabria non può continuare a essere terreno di propaganda. Il porto di Paola non è un trofeo da esibire in campagna elettorale: è un’infrastruttura vitale per turismo, economia e lavoro. Per questo denunciamo con forza l’ennesima presa in giro e ribadiamo l’impegno del Movimento 5 Stelle, insieme a Pasquale Tridico, a spezzare la catena delle promesse non mantenute e a restituire serietà, trasparenza e responsabilità alla gestione delle risorse pubbliche».