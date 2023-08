Sul lungomare di Diamante il ‘Dante in bici tour’

DIAMANTE (CS) – Farà tappa anche a Diamante, domani 5 agosto, il “Dante in Bici tour”, l’impresa ciclistico-letteraria ideata da Giorgio Battistella giunta ormai alla terza edizione e che dal 15 luglio sta animando le principali località turistiche della costa tirrenica italiana.

Partito da La Spezia, Battistella sta attraversando tutta l’Italia a bordo della sua bici per incontrare gli appassionati e non della Divina commedia. L’evento – che avrà luogo alle 22 sul lungomare Mancini ed è gratuito – consiste nella introduzione e della recitazione di un brano dell’opera dantesca, attraverso interazioni e uno stile del tutto inedito ed originale. Il brano selezionato per la serata di Diamante è “Il viaggio di Ulisse” tratto dal 26° canto dell’Inferno.

Giorgio Battistella è nato a Treviso, è insegnante di scuola superiore ed è laureato in Teologia e in Scienze dell’educazione con una tesi dal titolo “L’ascolto della Divina Commedia come occasione di crescita e formazione per gli adulti”. Il “Dante in Bici tour”, dopo la tappa di Diamante, proseguirà per altre località della Calabria per poi chiudersi a Reggio Calabria per un totale di circa 1360 km percorsi.