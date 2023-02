COSENZA – Un camion in transito è andato a fuoco all’interno della galleria Crocetta lungo la Strada statele 107 Paola – Cosenza, tra il km 10,000 ed il km 11,200. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Rogo che ha causato anche un fumo denso e intenso che ha invaso buona parte della galleria. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, neanche il conducente del mezzo pesante che è riuscito a scendere subito dal mezzo e mettersi in salvo. L’uomo è stato comunque trasferimento in ospedale per accertamenti sanitari in seguito ad un’intossicazione da fumo.

Rilievi nella galleria Crocetta per capire l’entità dei danni

La chiusura del tratto di Statale 107 si è resa necessaria per consentire di spegnere completamente il rogo e rimuovere il mezzo pesante che è andato completamente distrutto. Inevitabili le conseguenze al traffico veicolare. Sul posto sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. Al momento non si conoscono al momento i tempi di riapertura del tratto in quanto si stanno effettuando i rilievi all’interno della galleria Crocetta per capire l’entità dei danni provocata dall’incendio.