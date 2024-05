“Spirito Mediterraneo”: a Fuscaldo la prima rassegna mediterranea su liquori e “Spirits”

FUSCALDO (CS) – Cresce l’attesa per uno degli eventi più attesi dell’anno. La prima rassegna regionale sul mondo degli amari, dei distillati e degli “Spirits” in programma a Fuscaldo, bellissimo borgo sul Tirreno cosentino. Oltre 20 aziende hanno già aderito ed altre sono in attesa di essere inserite dall’organizzazione. Il Comune di Fuscaldo, l’associazione “Volare” e le “Meraviglie del borgo” sono all’opera per realizzare un evento attesissimo. Il 28 e 29 giugno dunque, si terrà “Spirito Mediterraneo”, con il supporto della Regione Calabria, di Arsac, della Proloco, dell’Unpli, dell’Università Mediterranea, del “Fatto in Calabria”, di “Terredamare” e del Csv di Cosenza.

Alla kermesse, ovviamente, parteciperanno tanti importanti partner creativi, così da offrire un palcoscenico privilegiato per liquorifici e distillerie, sia storiche che emergenti, permettendo loro di presentare al pubblico le loro prelibatezze e di condividere la passione per l’arte della liquoreria e della distillazione. Liquori e “Spirits” in prima fila, tra degustazioni guidate, incontri con produttori, e seminari tematici, e i visitatori avranno l’opportunità di approfondire le tecniche di produzione, le tradizioni e le tendenze del settore. Il tutto assieme allo spirito musicale, alla spiritosa comicità, alla spiritualità religiosa allo spirito di identità alle radici, all’appartenenza.

Workshop “Calabria Spirits Brand & Design”

Una sola anticipazione, per il momento: un workshop, “Calabria Spirits Brand & Design”, che si propone quale primo evento collaterale alla rassegna regionale “Spirito mediterraneo”, previsto già dal 28 al 30 maggio. La responsabile scientifica dell’evento è Francesca Giglio, professore associato in Progettazione Tecnologica e Ambientale dell’Architettura presso il Dipartimento Architettura e Territorio, Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il coordinamento scientifico dei docenti: Nino Sulfaro, Consuelo Nava, Gianni Brandolino, Francesco Armato, Riccardo Pulselli ed il coordinamento operativo di giovani studiosi, ricercatori e dottorandi: Roberta Fiorito, Giorgio Retez, Domenico Lucanto, Francesco Armocida, Martina La Mela, Domenico Rubino.

Il workshop, promosso dal Dipartimento Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, coinvolge gli studenti di tre Corsi di Laurea: Architettura; Design; Design per le culture mediterranee,Prodotto|Spazio|Comunicazione. Non per ultima, la prestigiosa adesione anche da parte dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli con ulteriori workshop di approfondimento.