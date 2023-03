Sit-in all’ospedale di Paola per la riapertura di Emodinamica: «non ci pieghiamo»

PAOLA (CS) – Chiedono la riapertura del reparto di Emodinamica i tanti cittadini accorsi questa mattina per protestare davanti l’Ospedale San Francesco di Paola. L’evento, è promosso da Graziano Di Natale, ex consigliere regionale e firmatario della mozione n° 61 del 8/02/2021.

“La straordinaria partecipazione, alla prima uscita del Comitato per la difesa del diritto alla Salute, testimonia che siamo sulla giusta strada – scrive in una nota Di Natale. – Cittadini liberi che hanno deciso di non piegare la testa e si sono ritrovati per reclamare un loro diritto. Il diritto alla salute. Aprire l’emodinamica significa salvare vite umane. Ora il prossimo passo è sapere esattamente quando l’emodinamica sarà funzionante.

Ecco perché se non vengono loro andremo noi all’Asp di Cosenza perché i diritti si difendono.

“Grazie per la partecipazione al Sindacato UIL-Sanità rappresentato da Robertino Serpa e Luigi Adele, al Sindaco di Paola Giovanni Politano, alle associazioni sportive che hanno aderito, ai consiglieri comunali Renato Vilardi e Marco Minervino agli assessori Barbara Sciammarella e Francesca Sbano e alla Migliore Calabria rappresentata da Aldo Maria Cupello, agli operatori sanitari. Grazie a Francesco Argentino Mileto per la sua bellissima musica. Grazie infine, – conclude Di Natale – dal profondo del cuore, ai ragazzi e alle ragazze che hanno curato l’organizzazione”.