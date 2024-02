Sicurezza a Scalea: si riunisce la consulta regionale sulla legalità

SCALEA (CS) – Oggi 5 Febbraio, alle 17, nella sala consiliare del comune di Scalea, si svolgerà un incontro organizzato congiuntamente dalla Consulta sulla Legalità del Consiglio Regionale e dall’amministrazione comunale. La convocazione è una risposta decisa all’escalation di violenza e atti criminali che stanno colpendo il territorio, con l’obiettivo di analizzare attentamente la situazione e discutere possibili azioni per contrastare tale ondata di violenza e criminalità. Nei giorni scorsi, in merito, si è tenuto anche un vertice in Prefettura a Cosenza.

La Consulta sulla Legalità del Consiglio Regionale

Fin dalla sua fondazione, rafforza l’impegno, coinvolgendo tutte le forze attive e i rappresentanti del territorio, nella lotta contro ogni forma di illegalità che minacci la sicurezza e il benessere della comunità. Particolare attenzione sarà dedicata alle sfide specifiche che i sindaci affrontano in situazioni complesse, sottolineando la necessità di soluzioni concrete e mirate. L’evento è aperto alla partecipazione di cittadini, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo per affrontare le attuali sfide in tema di sicurezza.

Si auspica che questa occasione non solo diffonda consapevolezza, ma rafforzi l’unità e la determinazione nel perseguire la legalità. Un impegno condiviso che, con forza e coesione, possa affermare con chiarezza da che parte si sta nella tutela della sicurezza, del benessere comune e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, e il presidente della Consulta e consigliere regionale, Pietro Molinaro, insieme alla consigliera regionale, Sabrina Mannarino.