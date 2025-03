Servizi sociali: arrivano otto professionisti per affiancare l’Equipe dell’Ats Paola-Cetraro

- Advertisement -

PAOLA (CS) – E’ di questi giorni il decreto del Ministero delle Politiche sociali attraverso il quale, nel percorso di capacity building, riconosce all’Ambito Sociale Territoriale 2 Paola-Cetraro – di cui fanno parte anche i Comuni di Acquappesa, Bonifati, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Sangineto e San Lucido – l’assunzione a tempo determinato e per tre anni di ben otto professionisti che affiancheranno, dopo una selezione pubblica che si svolgerà a livello nazionale, l’Equipe Multidisciplinare dell’Ufficio di Piano per le attività volte al sostegno dell’inclusione sociale e la lotta alla povertà.

“È un’azione di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona ed alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà” – sono le parole della responsabile dell’ufficio di Piano, Annalisa Apicella, che va avanti: “Rafforzare quindi il settore dei Servizi sociali dell’ambito al fine di migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi al cittadino, per ridurre diseguaglianze sociali e disparità territoriali. In particolare, la struttura si arricchirà di tre figure amministrative, due esperti contabili, uno psicologo e due educatori“.

Con questi nuovi innesti, l’ATS 2, già attivissimo sul territorio, potrà contare su un management ancor più adeguato e competente nella gestione dei servizi e nell’offrire, soprattutto, risposte concrete alle fasce più deboli ed alle comunità dello stesso Ambito.