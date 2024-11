- Advertisement -

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata in mare, nel Tirreno cosentino. L’epicentro a largo tra Diamante e Scalea. L’evento sismico si è verificato alle 9.05 questa mattina ad una profondità di 280 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose vista la notevole profondità in cui è avvenuta la scossa sismica.