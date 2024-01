Scossa di terremoto nel mar Tirreno cosentino. Sisma di magnitudo 4.1, epicentro tra Paola e Amantea

COSENZA – Una scossa di terremoto è avvenuta in provincia di Cosenza. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.1 ed è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 16:00 ad una profondità molto elevata: 276 km. L’epicentro è stato localizzato nel mar Tirreno cosentino a largo tra Paola e Amantea. Vista la distanza dalla terra ferma e anche la grande profondità in cui è avvenuta, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione dei comuni che si affacciano sul Tirreno cosentino.

