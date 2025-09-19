Scalea, via vai sospetto di gente: la polizia scopre hashish e cocaina nell’abitazione estiva

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, ha svolto alcuni servizi nell’hinterland del Comune di Scalea dove, secondo intese di collaborazione tra la locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, e la Questura di Cosenza, sono stati effettuati diversi controlli.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile, ha arrestato in flagranza di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio, un soggetto del posto, con condanne per associazione per delinquere di stampo mafioso. Nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio, personale della Squadra Mobile, ha effettuato alcuni controlli, concentrando la propria attenzione nei pressi dell’abitazione estiva del soggetto.

La presenza di alcuni individui noti, tali da far ritenere che fosse stata allestita una piazza di spaccio, ha indotto i poliziotti ad accedere presso l’abitazione dell’uomo.

Difatti, la perquisizione in casa, ha permesso di sequestrare 1 chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 grammi l’uno, circa 80 grammi di cocaina, e numeroso materiale di confezionamento e produzione delle singole dosi. Pertanto, alla luce delle evidenze probatorie raccolte, ultimate le formalità di rito, lo stesso veniva tratto in arresto e condotto nel carcere di Paola.