Scalea, via ai lavori di ingegnerizzazione della rete idrica e caccia agli allacci abusivi di acqua

SCALEA (CS) – Il Comune di Scalea da il via all’efficientamento e ingegnerizzazione della rete idrica del Comune. Al contempo sarà installato anche un sistema che permetterà di individuare i tanti allacci abusivi all’acqua potabile. Grazie ad un finanziamento regionale da 1 milione di euro (che era rimasto fermo dal 2018), sbloccato nei mesi estivi, come evidenziato dal Sindaco Perrotta, sarà possibile mettere mano ad una rete idrica che spesso a mostrato inefficienze e disservizi in una delle località, dell’Alto Tirreno, più affollate di turisti durante i mesi estivi e non solo. L’attuazione del progetto di ingegnerizzazione permetterà al Comune di intervenire sulle perdite in maniera organica ed efficiente, con rilevanti benefici per la popolazione ma anche di contrastare gli allacci abusivi.

Domani lavori. Caccia agli allacci abusivi

Domani mattina, spiega in una nota il Comune – verrà interrotta la fornitura di acqua potabile su tutto il territorio comunale dalle ore 09.00 e sino al termine dell’intervento. Tale chiusura è finalizzata alla installazione sulla rete comunale di strumentazione diretta ad individuare eventuali prelievi abusivi di acqua potabile. Durante il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento l’acqua sarà completamente chiusa pertanto la cittadinanza è invitata a pianificare le attività quotidiane di conseguenza in modo da ridurre al minimo eventuali disagi. Si assicura che l’interruzione sarà contenuta nel tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori”.