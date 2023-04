Scalea senz’acqua, disagi ai cittadini per la rottura di due condotte idriche

SCALEA (CS) – Nel primo pomeriggio di ieri, il Comune di Scalea ha segnalato con un video sulla pagina Facebook istituzionale che a causa di una rottura importante della condotta di acqua potabile, alcune zone del centro tirrenico erano prive di acqua. L’amministrazione sottolineava che la ditta era già al lavoro per ripristinare la linea idrica. Stamattina però, una nuova comunicazione: “Dopo aver temporaneamente riparato il tubo, si è verificata una rottura in un altro tratto della condotta. Sono circa 12 metri di condotta da sostituire. La ditta è nuovamente sul posto”. Ancora disagi dunque per i cittadini di Scalea che sui social chiedono perchè non sia stata fatta l’adeguata manutenzione della rete.

