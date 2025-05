Scalea: schede sparite e ritrovate, indagata la presidente del seggio numero 7

- Advertisement -

SCALEA (CS) – risulta indagata dalla Procura della Repubblica di Paola, la presidente del seggio numero 7, in una scuola materna di Scalea, coinvolta nella sparizione e nel ritrovamento di due schede elettorali e di un timbro. La contestazione provvisoria è perché “con atti o omissioni contrari alla legge e segnatamente mediante il trafugamento di schede elettorali non vidimate e asportando il sigillo, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la nullità dell’elezione e ad alterarne il risultato. Evento non verificatosi per cause a lei non imputabili”.

I carabinieri oggi, a poche ore dalla chiusura delle operazioni di voto, si sono recati al seggio e le hanno chiesto di uscire dall’edificio. In seguito, i militari hanno effettuato perquisizioni personali e nel domicilio della donna. Al termine di questa attività la presidente del seggio è rientrata in sede e ha ripreso la sua attività. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13.00, mentre erano in corso le votazioni.