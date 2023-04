Scalea, presentata la tredicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto

SCALEA (CS) – La città dell’alto tirreno cosentino si prepara ad ospitare la tredicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto, in programma dal 5 al 9 luglio 2023 e che, come già annunciato, vedrà l’attrice Anna Bonaiuto come madrina. Intanto si sono chiuse il 31 marzo scorso le iscrizioni per i corti in gara. Ampiamente superato il numero di film pervenuti rispetto alle passate edizioni.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella Biblioteca Comunale di Scalea alla presenza del sindaco Giacomo Perrotta; di Ciriaco Astorino, presidente del Cinecircolo Maurizio Grande; Gaetano Bruno, presidente del Consiglio Comunale di Scalea; Adelina Carrozzini, assessore al Turismo del Comune di Scalea; Ferdinando Romito, direttore tecnico del Mediterraneo Festival Corto e Francesco Presta, direttore artistico.

Sono 354 i cortometraggi presentati, provenienti da ben 32 nazioni.

Riconfermata la Sezione “Diritti Umani” che ha ottenuto il Patrocinio di Amnesty International Italia. Madrina della XIII Edizione del Mediterraneo Festival Corto sarà l’attrice Anna Bonaiuto mentre il Festival sarà dedicato, quest’anno, al grande Alberto Sordi per celebrare il cinquantenario del film “Finché c’è guerra c’è speranza”.

Non solo cinema, quest’anno il Mediterraneo Festival Corto si arricchisce di mostre, incontri culturali e presentazioni di libri all’interno del Chiostro di Palazzo dei Prinicipi Spinelli.

L’Amministrazione Comunale di Scalea ha dato un caloroso benvenuto al Mediterraneo Festival Corto. “Felici di vedere la nostra città alla ribalta internazionale grazie ad una manifestazione di altissimo profilo culturale per cui ci auguriamo un’ampia partecipazione, soprattutto da parte del territorio oltre che dei numerosi turisti presenti durante la stagione estiva”.

“Ringraziamo la città di Scalea per l’accoglienza che ci ha riservato – hanno riposto gli organizzatori – il Festival sta crescendo di anno in anno, la nostra speranza è che il Mediterraneo Festival Corto diventi il grande evento che apre la stagione turistica della Riviera dei Cedri.