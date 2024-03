Scalea: patologie croniche, proposte operative su prevenzione e diagnosi precoce

SCALEA – Le malattie croniche rivestono un ruolo di primaria importanza e richiedono un approccio integrato multidisciplinare rappresentando la principale causa di morte a livello mondiale. Si tratta di un ampio gruppo di malattie, che comprende le cardiopatie l’ictus, il diabete, le malattie respiratorie croniche, i disturbi muscolo-scheletrici e dell’apparato genito-urinario, le malattie genetiche.

Su queste basi e da questi precisi presupposti, sabato 23 marzo, dalle 8.30 al Parco dei Principi, avrà luogo un importante convegno medico organizzato dai responsabili scientifici, i dottori Antonio Capano, Laura Massaro e Sandra Paglionico.

“Alla base delle principali malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e modificabili, tra cui il fumo di tabacco gioca un ruolo di primissimo piano” sottolineano i tre responsabili, presentando il corso. Ci sono, poi, fattori di rischio non modificabili, come l’età, il sesso o la predisposizione genetica.

“Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malattie croniche possono essere anche particolarmente invalidanti. Per questo necessitano di diagnosi precoce per consentire la migliore assistenza a lungo termine”. In questo scenario, la lotta alle malattie croniche rappresenta una priorità di salute pubblica. Da qui la necessità di investire nella prevenzione e nel controllo di queste malattie, “da una parte riducendo i fattori di rischio a livello individuale, dall’altra agendo in maniera interdisciplinare e integrata”. L’evento è organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza che cura, come sempre, ogni dettaglio ed ogni richiesta. È accreditato su Agenas per i crediti Ecm.