Scalea: operazione “Zero Falò” sulla spiaggia. Sequestrata legna e spenti diversi falò abusivi

SCALEA (CS) – Si chiama “Operazione Zero Falò”: un’azione decisa dall’Amministrazione comunale di Scalea per il rispetto della legalità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio. In campo un’operazione straordinaria di controllo e prevenzione finalizzata a contrastare in maniera incisiva e determinata il fenomeno dei falò abusivi sulla spiaggia, gli assembramenti incontrollati e i comportamenti a rischio che, negli anni, hanno generato gravi conseguenze per l’ambiente, la sicurezza pubblica e l’ordine urbano.
Con l’ordinanza sindacale n. 27 dell’08.08.2025, il Sindaco ha inteso porre un fermo e inequivocabile stop a pratiche che, purtroppo, si sono consolidate come “tradizione” ma che risultano in realtà altamente dannose e pericolose. Nel rigoroso rispetto dell’ordinanza, nella notte tra il 14 e il 15 agosto è stato predisposto un servizio mirato di vigilanza e intervento da parte della Polizia Locale di Scalea, sotto il coordinamento diretto del Comandante Adriano Serra, con il fondamentale supporto operativo della Stazione dei Carabinieri di Scalea e la costante presenza del Sindaco, a sottolineare l’importanza istituzionale dell’azione.
I risultati dell’operazione parlano chiaro:
• Sequestro di un ingente quantitativo di legna e bancali, trasportati via da due camion dedicati
• Spegnimento immediato di numerosi falò accesi illegalmente sulla spiaggia;
• Prevenzione di potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e per il patrimonio ambientale.
“Ma il dato più significativo – evidenzia l’Amministrazione comunale – è l’accoglienza positiva da parte di centinaia di adolescenti presenti in spiaggia, che hanno compreso il valore educativo e civico dell’intervento, percependolo come un messaggio forte di legalità e presenza attiva dello Stato sul territorio. L’Amministrazione Comunale, in stretta sinergia con le Forze dell’Ordine, ribadisce il proprio impegno costante e determinato per garantire decoro, sicurezza e rispetto delle regole, rifiutando con fermezza qualsiasi forma di illegalità o degrado.
“Operazione Zero Falò non è solo un’azione repressiva, ma un segnale chiaro, preciso e inequivocabile della volontà dell’Ente di presidiare il territorio con continuità, responsabilità e senso istituzionale. È il segno tangibile di una Scalea che cambia, che sceglie la legalità e che guarda al futuro con serietà e consapevolezza.” – ha dichiarato il Sindaco Mario Russo a conclusione dell’operazione.
