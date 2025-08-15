Scalea: operazione “Zero Falò” sulla spiaggia. Sequestrata legna e spenti diversi falò abusivi

SCALEA (CS) – Si chiama “Operazione Zero Falò”: un’azione decisa dall’Amministrazione comunale di Scalea per il rispetto della legalità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio. In campo un’operazione straordinaria di controllo e prevenzione finalizzata a contrastare in maniera incisiva e determinata il fenomeno dei falò abusivi sulla spiaggia, gli assembramenti incontrollati e i comportamenti a rischio che, negli anni, hanno generato gravi conseguenze per l’ambiente, la sicurezza pubblica e l’ordine urbano.

Con l’ordinanza sindacale n. 27 dell’08.08.2025, il Sindaco ha inteso porre un fermo e inequivocabile stop a pratiche che, purtroppo, si sono consolidate come “tradizione” ma che risultano in realtà altamente dannose e pericolose. Nel rigoroso rispetto dell’ordinanza, nella notte tra il 14 e il 15 agosto è stato predisposto un servizio mirato di vigilanza e intervento da parte della Polizia Locale di Scalea, sotto il coordinamento diretto del Comandante Adriano Serra, con il fondamentale supporto operativo della Stazione dei Carabinieri di Scalea e la costante presenza del Sindaco, a sottolineare l’importanza istituzionale dell’azione.