Scalea, ombrelloni abusivi sequestrati. Scoppia il caos: agenti accerchiati dai bagnanti – VIDEO

SCALEA (CS) – Avevano sequestrato diversi ombrelloni lasciati come “segnaposto” sulla spiaggia di Scalea nel giorno di Ferragosto. Ma, improvvisamente, forse avvertiti da qualcuno, due agenti della polizia locale, si sono ritrovati in poco tempo accerchiati da decine di bagnanti: urla, parolacce spintoni e minacce per riavere indietro le loro attrezzature da spiaggia. Gli agenti, a questo punto, sono stati praticamente costretti a riconsegnare ai bagnanti gli ombrelloni sequestrati, mentre le persone festeggiavano la “riconsegna” tra cori da stadio e applausi. Tutto ripreso, come oramai avviene, da un video pubblicato su Tik Tok.

Immediata la solidarietà agli agenti della polizia locale da parte del Presidente del Consiglio comunale di Scalea, Angelo Paravati, che ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale “Le scene sono forti e dovrebbero imporre una riflessione seria, al di là di una serie di commenti non pertinenti. Due agenti di Polizia locale solo perché colpevoli di fare il ro dovere sono stati assaltati da una banda di facinorosi, qualunque reazione li avrebbe visti soccombere. Perché il vero problema era la loro solitudine. Nell’esprimere loro la dovuta solidarietà, quale presidente del consiglio convocherò un Consiglio nel quale gettare le basi operative perché il prossimo anno la città sia pronta fronteggiare ogni possibile emergenza. Nel frattempo, devono prevalere l’orgoglio e senso di appartenenza e occorre stringersi intorno alla città ed alle Istituzioni”.