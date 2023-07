Scalea, la denuncia del Sindaco «qualcuno ha manomesso la condotta idrica. Vergognatevi»

SCALEA (CS) – Un sabotaggio in piena regola. Una saracinesca idrica chiusa che ha portato ad una evidente diminuzione idrica nel comune dell’alto Tirreno cosentino affollato di turisti e al successivo intervento dei tecnici Sorical che hanno rilevato l’anomalia.

È quanto ha denunciato il Sindaco di Scalea Giacomo Perrotta che ha annunciato di aver sporto denuncia contro chi – ha scritto – “ha manomesso la condotta idrica che porta l’acqua in Contrada Piano Grande, chiudendo una saracinesca. Questo è davvero troppo – ha tuonato il sindaco. Qualcuno dei nostri ‘cari concittadini’ ha manomesso la condotta idrica chiudendo una saracinesca. Provvedo subito a sporgere denuncia ma, con il cuore, permettermi di dirvi che vi dovete vergognare. Per quanto riguarda l’intervento della Sorical presso il Campo Pozzi Molina ad Orsomarso lo stesso è ancora in corso”.