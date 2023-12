Scalea: in fiamme l’auto di un professionista, danneggiate altre due vetture

SCALEA (CS) – Un incendio, sulle cui cause sono in corso indagini da parte dei carabinieri, ha interessato nella notte di sabato tre auto. Le fiamme sarebbero partite da una Volkswagen Tiguan in uso ad un professionista di Scalea, che è andata completamente distrutta, e che si sono poi estese ad altre due auto parcheggiate nelle vicinanze, una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai che hanno subito danni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Non è esclusa l’origine dolosa. Il sindaco della città tirrenica, Giacomo Perrotta, ha commentato quanto accaduto e si è detto “vicino al professionista, nonché amico, colpito e alla sua famiglia. Sono certo che le forze dell’ordine faranno luce sull’accaduto, soprattutto sulla natura dell’incendio. Tutti ci auguriamo che non sia doloso ma se così non fosse è necessario unirci e riflettere, non polemizzare e dividerci”.