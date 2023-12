Scalea: Galà di Solidarietà “Enza Minervino”, fondi saranno devoluti all’associazione ‘Qua La Zampa’

SCALEA (CS) – Domani, sabato 16 Dicembre, alle ore 18.00, all’interno della Sala Consiliare del Comune di Scalea torna l’appuntamento con il Galà di Solidarietà “Enza Minervino” organizzato dal Cinecircolo Maurizio Grande con il patrocinio e il supporto del Comune di Scalea, della sezione locale dell’ENPA e della Pro Loco di Scalea. L’evento sarà occasione per raccogliere fondi a beneficio dell’Associazione “Qua La Zampa” di Diamante.

Ospiti della serata con i quali avremo modo di riflettere insieme sul tema dei maltrattamenti contro gli animali, saranno il dott. Bruno Febbraio, Commissario provinciale dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali); Daniela Rambaldi, vicepresidente della “Fondazione Carlo Rambaldi” e Angelo Vanni, presidente dell’Associazione “Qua La Zampa”. La serata vedrà l’intrattenimento musicale a cura del Duo Acustico formato da Irene Cantisani e Ciriaco Siniscalchi.

Il Galà di Solidarietà è prosecuzione del Mediterraneo Festival Corto, concorso internazionale per cortometraggi, in scena dal 5 al 9 Luglio scorsi sempre a Scalea. Nel corso della serata sarà, difatti, consegnato il premio Menzione Straordinaria del Festival, assegnato al film “Cani” di Matteo Guiducci. Il cortometraggio affronta la tematica della dura realtà dei combattimenti clandestini, realtà che mette “in gabbia” non solo i cani ma anche chi, controvoglia, è costretto ad occuparsene.

Il decimo Galà di Solidarietà è il quinto dedicato alla memoria di Enza Minervino, cittadina di Diamante scomparsa prematuramente nel 2018. Minervino è stata importante figura di riferimento per le realtà culturali, di beneficenza e per l’attività politica dell’intero territorio della Riviera dei Cedri. Grande amica del Cinecircolo Maurizio Grande cui non ha mai fatto mancare il suo sostegno nell’organizzare e promuovere il Mediterraneo Festival Corto.