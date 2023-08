Scalea: esplode una bombola di gas, due persone ferite

SCALEA (CS) – Momenti di grande paura ieri sera, poco prima delle 20, in appartamento al primo piano di un palazzo in via Fiume Lao, a Scalea, nei pressi del supermercato Despar. Una fuga di gas ha provocato un’esplosione a seguito della quale due persone sono rimaste ferite.

Il gas sarebbe fuoriuscito, secondo i primi riscontri, a causa di una perdita e da qui è avvenuta l’esplosione per cause che sono in corso d’accertamento. Due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale e i carabinieri.