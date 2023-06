Scalea, due mostre fotografiche per il Mediterraneo Festival Corto

SCALEA (CS) – Saranno due le mostre fotografiche che arricchiranno le giornate del Mediterraneo Festival Corto in programma dal 5 al 9 Luglio prossimi a Scalea. All’interno delle eleganti sale del Grand Hotel De Rose, infatti, saranno esposti gli scatti di Katia Grosso, fotografa ufficiale del Festival, dal set del film “L’Ultimo Re”. Girato nel 2009, diretto da Aurelio Grimaldi e prodotto da Rodolfo Martinelli Carraresi e Isabel Russinova che veste anche i panni della protagonista, il film narra del disperato tentativo di Andromaca, vedova di Ettore, di proteggere il figlio Astianatte dalla furia degli Achei che occupano la città di Troia. Fra gli interpreti del film Edoardo Siravo, Moni Ovadia, Alessio Vassallo, Antonio Martinelli, Maria Monti, Jun Ichikawa, Hafedh Khalifa.

La Riviera dei Cedri è stata scelta come location del film con il castagno monumentale di Grisolia e l’antico insediamento di Cirella. Il Monastero dei Minimi, i Ruderi, la spiaggia e l’isola restituiscono l’immaginario della Tracia orientale caratterizzandosi come perfetto sfondo alle scene del film. Un fascino antico quello del set de “L’Ultimo Re” che la fotografa Katia Grosso ha colto e immortalato negli scatti in mostra all’interno del Grand Hotel De Rose. La mostra dedicata a “L’Ultimo Re” si aggiunge alla già annunciata mostra fotografica dedicata ad Alberto Sordi, con scatti unici ed originali di Roberto Villa, dal set del film “Finché c’è guerra c’è speranza”.