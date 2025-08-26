HomeTirreno

Scalea, donna di 71 anni trovata morta in casa: disposta l’autopsia

La vittima è di origini ucraine e presenta un ematoma sul cranio, dettaglio che in un primo momento ha suscitato dubbi e perplessità sulle cause del decesso. Secondo il medico legale si potrebbe trattare di morte per cause naturali. L'esame autoptico fugherà ogni dubbio

SCALEA (CS) – Questa mattina una donna di 71 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Si tratta di Olha Todyrin, di origini ucraine, che abitava nel quartiere Parco Pantano di Scalea. La vittima è stata trovata con un ematoma alla testa, dettaglio che in un primo momento ha suscitato negli inquirenti dubbi e perplessità sulle cause del decesso.

Successivamente all’intervento e alla perizia del medico legale si sono esclule le responsabilità di terzi ipotizzando una morte per cause naturali. A sciogliere ogni dubbio sul decesso sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Paola. L’esame sarà svolto presso la struttura di Germaneto di Catanzaro, dove la salma è stata trasferita. Le indagini, coordinate dalla Compagnia di Scalea guidati dal maggiore Andrea D’Angelo e dal comandante di Stazione Giuseppe Carlomagno, sono in corso. L’appartamento dove è stato rinvenuto il cadavere della donna è stato posto sotto sequestro in attesa degli esiti definitivi.

