Scalea, disagi e pericoli sulla Strada Provinciale SP9. Pappaterra (IDM) chiede lumi alla Succurro

SCALEA (CS) – Una lettera aperta di Antonio Pappaterra, Segretario Cittadino di IDM Scalea e presidente dell’associazione La Scossa inviata al Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, al consigliere provinciale delegato alla Viabilità della Provincia di Cosenza Francesco Chiaravalle e per conoscenza al commissario prefettizio del comune di Scalea e al Prefetto di Cosenza sulla situazione in cui versa la strada Provinciale SP 9 nel comune di Scalea (da Loc. Fortino Monteforte a c.da San Angelo) non conforme alla sicurezza stradale e con la mancanza totale di manutenzione ordinaria della carreggiata.

«Gentile Presidente, caro consigliere delegato alla viabilità dell’amministrazione provinciale di Cosenza, il sottoscritto, Antonio Pappaterra, Segretario Cittadino di IDM Scalea, nonché presidente dell’associazione La Scossa, al fine di dare voce alle numerose sollecitazioni da parte dei cittadini di Scalea, Santa Domenica Talao, Santa Maria Del Cedro, Orsomarso, Papasidero, Verbicaro, San Nicola Arcella, Grisolia e Mormanno, vorrei segnalarvi, con estrema urgenza, della pericolosità del tratto viario relativo alla Strada Provinciale SP 9, nel comune di Scalea, da Località Fortino Monteforte, bivio per località Santa Barbara, a contrada S. Angelo. Il tratto viario specificato, a seguito dei lavori apparentemente “non conformi alla sicurezza stradale”, visto l’abbandono dello scavo effettuato sulla carreggiata, è diventato un vero e proprio restringimento della carreggiata, oltre che un imminente fosso di irrigazione che raccoglie acque meteoriche e cerchioni di automobili».

«Evidenziando la necessità di intervenire con solerzia nel ripristino della sicurezza stradale nel tratto indicato, ritengo utile e necessario sottolineare anche la totale assenza di ogni tipo di manutenzione ordinaria della stessa Strada (pulizia delle cunette, diserbamento etc). In caso di pioggia, infatti, diventa assolutamente pericoloso percorrere la Sp9, sia per gli utenti, sia per pedoni e ciclisti che la frequentano. Considerato, altresì, che nel corso di questi ultimi 6 mesi, non c’è stato nessun intervento atto a ripristinare la sicurezza del tratto indicato e che nel frattempo è apparsa anche una voragine proprio all’altezza del Bivio per località Santa Barbara – comune di Santa Domenica Talao, volevo chiedere alle SS.VV.II, se esiste un Piano di Manutenzione Ordinaria regolarmente approvato dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, non solo per questa strada, ma per tutte le strade di competenza dell’amministrazione provinciale e di conoscerne i dettagli e gli interventi previsti con tempistica aggiornata, in qualità di portatore di interesse pubblico diffuso e per la trasparenza nei confronti dei cittadini. Sicuro di un benevolo accoglimento della segnalazione e della Richiesta espressa , Vi Porgo Distinti Saluti».