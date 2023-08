Scalea, atto vandalico ai danni dell’auto di un consigliere comunale

SCALEA (CS) – Persone al momento non identificate hanno preso di mira la vettura di un consigliere comunale di Scalea, Angelo Paravati, noto avvocato, che si trovava parcheggiata sotto la sua abitazione. L’atto vandalico sarebbe stato compiuto con un cacciavite e su uno dei quattro pneumatici sono stati praticati quattro tagli. Paravati, al momento lontano da Scalea, ha annunciato di voler presentare denuncia non appena rientrerà in città.

Sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post nel quale esprime la propria amarezza per il gesto subito: “I tagli alle gomme non sono tagli all’anima. Per la seconda volta in un anno qualche idiota si è accanito con un cacciavite sulla ruota della mia auto con quattro tagli laterali. Capisco che non ha gli attributi per mostrarsi a viso aperto – scrive Paravati – ma se trovasse il coraggio, io lo attendo, quando e dove vuole sempre. Tanto non siamo in centro e potremo dirci quanto occorre con la massima tranquillità”.