Scalea: abusivismo edilizio, abbandono e incendio di rifiuti. Scattano le denunce

SCALEA (CS) – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea hanno sequestrato un’opera edilizia in località “Vannefora” nel Comune di San Nicola Arcella a seguito di un controllo in un cantiere, dove era stato realizzato un manufatto, con relativo sbancamento, in difformità del permesso di costruire come accertato dai rilievi effettuati sul posto. Inoltre la struttura era stata realizzata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e sismico in violazione ed in assenza della prescritta autorizzazione antisismica. I militari hanno denunciato il committente dei lavori, la ditta esecutrice ed il tecnico/progettista e proceduto al sequestro penale del manufatto.

Sempre il Nucleo di Scalea ha denunciato un uomo di Santa Maria del Cedro per abbandono e combustione illecita di rifiuti. I militari attirati dal fumo intenso proveniente da un terreno privato in località “Rispaldo” del comune di Santa Maria del Cedro hanno accertato la presenza del proprietario intento ad immettere rifiuti (tra cui materiale plastico e polistirolo) su un cumulo già preesistente che bruciava.

Si è prontamente contestato l’operato dell’uomo intimando allo stesso di spegnere le fiamme. Da una verifica del terreno di sua proprietà sono stati rinvenuti abbandonati su suolo nudo anche diversi cumuli di rifiuti, quali piastrelle, materiale plastico, calcinacci, elementi in ferro e alluminio.