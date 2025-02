Santa Maria del Cedro, parte la vigilanza notturna sugli immobili comunali

- Advertisement -

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – La Giunta Comunale di Santa Maria del Cedro ha recentemente approvato un atto di indirizzo per l’istituzione di un servizio di vigilanza notturna sugli immobili comunali. La decisione, proposta dal sindaco Ugo Vetere e approvata all’unanimità dai membri presenti, rientra nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare la sicurezza del territorio e la tutela del patrimonio pubblico.

L’atto di indirizzo stabilisce l’avvio di un servizio di controllo notturno affidato ad agenzie di vigilanza privata, al fine di garantire un presidio efficace sulle proprietà comunali e prevenire episodi di vandalismo e danneggiamenti. Il servizio sarà operativo nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 e avrà una durata iniziale di un anno, rinnovabile per ulteriori dodici mesi. La spesa annua massima prevista per l’affidamento del servizio è pari a 12.000 euro.

Gli immobili oggetto di vigilanza includeranno le sedi comunali presenti nel centro storico e a Marcellina, gli impianti sportivi, le scuole, il depuratore e le stazioni di sollevamento, il lungomare.

L’iniziativa tiene conto dell’impossibilità di assicurare tali servizi attraverso il personale della Polizia Locale, a causa della limitata disponibilità di unità operative e dei vincoli contrattuali orari. Le agenzie di vigilanza coinvolte dovranno essere in possesso della licenza prefettizia per lo svolgimento di vigilanza armata, in conformità con la normativa vigente. Il servizio di vigilanza non sostituirà né interferirà con le competenze delle forze dell’ordine, ma agirà in sinergia con le stesse, garantendo tempestive segnalazioni e richieste di intervento in caso di necessità, contribuendo così a migliorare le attività di prevenzione e contrasto di atti criminosi.