Santa Maria del Cedro, domani l’ultimo saluto a Justin Alonzi

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Si svolgeranno domani, domenica 31 agosto 2025 alle ore 11, presso la Chiesa di Nostra Signora del Cedro a Santa Maria del Cedro, i funerali di Justin Alonzi, il 34enne scomparso inseguito ad un incidente in moto lo scorso 26 agosto in località La Bruca di Scalea, in via della Libertà.

La salma giungerà dal Policlinico di Germaneto a Santa Maria del Cedro per lo svolgimento delle esequie. Qui tutta la comunità si prepara a dare un ultimo e commosso saluto al 34enne stringendosi intorno ai suoi familiari in questo momento di grande sofferenza.

Il giovane lascia la moglie Valentina e due figli piccoli, Jonathan e Desireé. Sul manifesto funebre hanno lasciato un ultimo struggente messaggio per Justin: “Ti ameremo per sempre, papà. Sarai per sempre il nostro eroe”.