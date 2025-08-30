HomeTirreno

Santa Maria del Cedro, domani l’ultimo saluto a Justin Alonzi

I funerali del 34enne si svolgeranno domani alle ore 11, presso la Chiesa di Nostra Signora del Cedro. Sul manifesto l'ultimo struggente messaggio della moglie e dei figli: "Ti ameremo per sempre, papà. Sarai per sempre il nostro eroe"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Si svolgeranno domani, domenica 31 agosto 2025 alle ore 11, presso la Chiesa di Nostra Signora del Cedro a Santa Maria del Cedro, i funerali di Justin Alonzi, il 34enne scomparso inseguito ad un incidente in moto lo scorso 26 agosto in località La Bruca di Scalea, in via della Libertà.

La salma giungerà dal Policlinico di Germaneto a Santa Maria del Cedro per lo svolgimento delle esequie. Qui tutta la comunità si prepara a dare un ultimo e commosso saluto al 34enne stringendosi intorno ai suoi familiari in questo momento di grande sofferenza.

Il giovane lascia la moglie Valentina e due figli piccoli, Jonathan e Desireé. Sul manifesto funebre hanno lasciato un ultimo struggente messaggio per Justin: “Ti ameremo per sempre, papà. Sarai per sempre il nostro eroe”.  

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Stretta all’immigrazione clandestina, esplulsioni e rimpatri in tutta la provinca: c’è un condannato per...

Provincia
COSENZA - Diverse le irregolarità che sono emerse in città, ed in tutta la provincia, in merito ai cittadini stranieri. Intensificati, infatti, i controlli...

San Giovanni in Fiore, 60 anni dalla tragedia di Mattmark. Succurro: «La città non...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Aan Giovanni in Fiore ricorda oggi, 30 agosto, il sessantesimo anniversario della tragedia di Mattmark, avvenuta in Svizzera...
Comune di Cosenza elezioni regionali

Regionali, avviso per la nomina degli scrutatori nei seggi di Cosenza. Domande entro il...

Area Urbana
COSENZA - In vista delle prossime elezioni regionali, per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, fissate per domenica 5 e...

Rende, il Comitato Pa si appella al sindaco: «Bando 110 sbagliato, rischio impugnazione. Da...

Area Urbana
RENDE - Il Comitato Pa Calabria si appella direttamente al sindaco di Rende, Sandro Principe al quale chiede di rettificare il bando per dirigente...
Reginali Laghi Tridico

Regionali, Ferdinando Laghi ufficializza la sua candidatura al fianco di Tridico

Calabria
CASTROVILLARI (VS) - E' ufficiale: Ferdinando Laghi scende in campo per le prossime elezioni regionali e lo fa sostnendo il candidato del centrosinistra, Pasquale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37154Area Urbana22306Provincia19813Italia8011Sport3858Tirreno2922Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Provincia

Stretta all’immigrazione clandestina, esplulsioni e rimpatri in tutta la provinca: c’è...

COSENZA - Diverse le irregolarità che sono emerse in città, ed in tutta la provincia, in merito ai cittadini stranieri. Intensificati, infatti, i controlli...
Provincia

San Giovanni in Fiore, 60 anni dalla tragedia di Mattmark. Succurro:...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Aan Giovanni in Fiore ricorda oggi, 30 agosto, il sessantesimo anniversario della tragedia di Mattmark, avvenuta in Svizzera...
Area Urbana

Rende, il Comitato Pa si appella al sindaco: «Bando 110 sbagliato,...

RENDE - Il Comitato Pa Calabria si appella direttamente al sindaco di Rende, Sandro Principe al quale chiede di rettificare il bando per dirigente...
Reginali Laghi Tridico
Calabria

Regionali, Ferdinando Laghi ufficializza la sua candidatura al fianco di Tridico

CASTROVILLARI (VS) - E' ufficiale: Ferdinando Laghi scende in campo per le prossime elezioni regionali e lo fa sostnendo il candidato del centrosinistra, Pasquale...
Regionali Forza Italia simbolo
Calabria

Regionali, Forza Italia lancia il simbolo del partito. Cannizzaro: «È...

CATANZARO - Dopo Tridico, anche Forza Italia lancia ufficialmente il simbolo di partito che accompagnerà la campagna elettorale degli azzurri a sostegno di Roberto...
sequestrate due tonnellate di frutta e verdura
Calabria

Abusivismo commerciale, sequestrate due tonnellate di frutta e verdura poi devolute...

IONADI (VV) - Oltre 2 tonnellate di frutta e verdura sequestrate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia nel Comune di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA