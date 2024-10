Santa Maria del Cedro: Comune affida la gestione dei beni museali all’Asd Marcellina

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Il Comune del cento tirrenico Cosentino, ha affidato all’Asd Marcellina Sempre il servizio di gestione dei beni museali comunali. L’affido sarà in vigore da venerdì 1° novembre fino al 31 ottobre 2025. Per esso, l’ente ha stanziato 12mila euro sui prossimi bilanci. Nei mesi scorsi, la Giunta del Comune di Santa Maria del Cedro aveva approvato con propria delibera l’indizione di una procedura comparativa, riservata alle organizzazioni di volontariato del terzo settore, per la gestione dei beni museali, su proposta del sindaco Ugo Vetere.

L’Asd Marcellina Sempre è stata l’unica organizzazione a presentare domanda. L’atto di indirizzo del primo cittadino prendeva in considerazione il patrimonio di rilevante valenza culturale e museale del comune, dal Parco Archeologico di Laos al Castello di San Michele, fino a Torre Nocito e Torre Sant’Andrea, per il quale l’ente vuole favorire la valorizzazione per finalità culturali e turistiche.

Gli obiettivi posti nell’affidamento in gestione sono la promozione dei beni stessi e l’incremento delle presenze turistiche, valorizzando le tipicità locali mediante percorsi museali, divulgazione di tradizioni locali, e sviluppo di eventi e iniziative anche in collaborazione con altre realtà del territorio. La ricerca di una figura esterna che custodisca i beni architettonici e museali di proprietà comunale mira inoltre ad assicurare una maggiore flessibilità degli orari di apertura alle visite.