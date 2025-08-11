Santa Maria del Cedro celebra la Bandiera Blu, una serata tra musica, intrattenimento e mille colori

- Advertisement -

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Tutto pronto per l’evento dedicato alla Bandiera Blu: “Estate in Blu 2025 – Festival del Mare” in programma giovedì 14 agosto sul lungomare Giorgio Perlasca di Santa Maria del Cedro.

Una serata, gratuita e aperta a tutti, all’insegna dell’arte di strada, della musica e dell’intrattenimento per celebrare il mare, l’estate e la Bandiera Blu. L’iniziativa, promossa dal Comune di Santa Maria del Cedro con il sostegno della Regione Calabria, del Ministero del Turismo e dei programmi europei PAC, mira a valorizzare il territorio e la qualità delle sue coste premiate con la Bandiera Blu.

Il programma della serata

Alle ore 20 è prevista l’apertura ufficiale della serata con l’esibizione degli Sbandieratori Besidias di Bisignano, che daranno il via al Festival con colori, ritmo e tradizione. Alle 21:30 sarà il momento dedicato agli artisti di strada e ai giocolieri che animeranno la cittadino con uno spettacolo imperdibile, che prevede anche la grande parata dei Trampolieri Alati, che trasformeranno il lungomare in una vera e propria galleria d’arte itinerante.

Alle 23, presso l’anfiteatro dei Giardini del Mare, sarà la volta dell’esibizione del “Cerchio Aereo nel Cielo Blu”: acrobazie sospese tra cielo e mare in uno scenario mozzafiato. Per poco prima della mezzanotte il gran finale con uno spettacolo piromusicale, tra luci, suoni e colori che illumineranno la notte sul mare.