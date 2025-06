Sanità: performance da record per l’Ortopedia dell’ospedale di Paola, al vertice dell’Asp di Cosenza

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Arriva da Paola un segnale forte e positivo sullo stato di salute della sanità calabrese. L’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Francesco di Paola, che fa parte dello spoke Paola-Cetraro, ha fatto registrare nel 2024 la migliore performance in termini di produttività tra le strutture gestite dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. A sottolinearlo è il consigliere regionale Giuseppe Graziano, presidente di Azione Calabria, che in una nota parla di “un altro esempio del processo di normalizzazione del sistema sanitario calabrese, in particolare nei territori periferici”.

I numeri

Secondo il report annuale dell’Asp, il reparto guidato dal dottor Massimo Candela ha gestito 674 ricoveri ordinari e 162 in Day Hospital, effettuando complessivamente 1.250 interventi chirurgici, per un valore di 4.446.690 euro. Dati che posizionano l’unità al primo posto tra i nove ospedali dell’Asp di Cosenza. Ma il dato economico è solo una parte del quadro. La performance del reparto si distingue anche per l’efficienza nei tempi di trattamento, soprattutto in riferimento alle fratture del femore, parametro cruciale per il calcolo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Un indicatore fondamentale per valutare la qualità delle cure e l’efficacia del sistema.

I dati provvisori relativi al primo trimestre del 2025 confermano il trend positivo e premiano, secondo Graziano, la visione organizzativa e manageriale adottata dalla sanità calabrese. Un esempio è rappresentato dalla recente attivazione, nello stesso spoke, del “Fast Track” ortopedico: una procedura che consente l’esecuzione rapida delle consulenze urgenti, migliorando la gestione dei casi di micro e macro-traumatologia. Una vera e propria modalità di Pronto Soccorso Ortopedico, che rappresenta un passo avanti in termini di accessibilità ed efficienza.

“È incoraggiante osservare – ha dichiarato Graziano – come, nonostante le difficoltà strutturali e organizzative che ancora persistono, ci siano reparti che, grazie alla dedizione e alla competenza del personale, riescono a garantire prestazioni di altissimo livello. Un plauso va al primario Candela e a tutta la sua equipe, che dimostrano come sia possibile costruire eccellenza anche in un contesto complesso come quello calabrese”. L’Ortopedia dell’ospedale di Paola si conferma dunque un punto di riferimento per l’intera rete ortopedica provinciale, offrendo un modello virtuoso di buona sanità al servizio dei cittadini.