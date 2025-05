Sangineto, uno spettacolare salto d’acqua si tuffa in una grotta naturale: è la Cascata del Vuglio

- Advertisement -

SANGINETO (CS) – Luogi naturali unici, angoli nascosti che lasciano a bocca aperta. La Cascata del Vuglio si trova nel cuore della Calabria, nel comune di Sangineto, centro del Tirreno Cosentino e ospita una delle meraviglie naturali più suggestive della regione. Un salto d’acqua originato dal Torrente Sangineto, che si tuffa in una grotta naturale e crea un paesaggio che sembra uscito da un film. Per raggiungere la cascata, i visitatori possono percorrere il Sentiero dei Sogni, un itinerario escursionistico che parte dal centro storico di Sangineto. Si tratta di un sentiero lungo circa 6 chilometri, che si snoda tra passarelle in legno, gradinate e tratti sterrati, attraversando una vegetazione lussureggiante tra felci, e liane. Da qui si arriva alla grotta che ospita la cascata. Il rumore dell’acqua che scorre, il profumo e la bellezza della macchia mediterranea così come la vista panoramica, permettono ai visitatori di entrare in un contatto profondo con la natura.

Un luogo da proteggere

Negli ultimi anni, la crescente affluenza di turisti ha reso necessario regolamentare l’accesso al sito per preservarne l’integrità. A partire dall’estate del 2024, l’ingresso alla Cascata del Vuglio è consentito esclusivamente su prenotazione, e solo se si è accompagnati da guide autorizzate delle associazioni locali. L’obiettivo di tale decisione è di tutelare il patrimonio geologico e ambientale del luogo, evitando danni derivanti da un turismo incontrollato. Le visite guidate offrono anche l’opportunità di scoprire la storia e le leggende legate alla cascata, arricchendo l’esperienza dei visitatori.

La Cascata del Vuglio rappresenta una meta ideale per gli amanti della natura, del trekking e della fotografia. La sua bellezza mozzafiato e la tranquillità del luogo la rendono un angolo di paradiso nascosto, lontano dal caos quotidiano. Per organizzare una visita, è possibile consultare il sito ufficiale cascatadelvuglio.it o contattare il numero telefonico 366/5818561 per informazioni e prenotazioni.